Çanakkale'de 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistanlı 31 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yurda kaçak yollardan giren göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Son olarak İstanbul'dan 4 organizatör tarafından 2 araca bindirilen Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen, dün saat 22.00 sıralarında, Malkara-Gelibolu yolunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Organizatörler içeri alındı

Durdurulan araçlardaki 4 organizatör de gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA'ya göre gözaltındaki 4 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.