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- Çanakkale'de 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistanlı 31 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
- 10.05.2022 - 17:16
- Güncelleme : 10.05.2022 - 17:28
Yurda kaçak yollardan giren göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.
Son olarak İstanbul'dan 4 organizatör tarafından 2 araca bindirilen Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen, dün saat 22.00 sıralarında, Malkara-Gelibolu yolunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Organizatörler içeri alındı
Durdurulan araçlardaki 4 organizatör de gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
DHA'ya göre gözaltındaki 4 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.