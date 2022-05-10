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    Çanakkale'de 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistanlı 31 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
    • 10.05.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 17:28
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    Çanakkale'de 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı

    Yurda kaçak yollardan giren göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

    Son olarak İstanbul'dan 4 organizatör tarafından 2 araca bindirilen Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen, dün saat 22.00 sıralarında, Malkara-Gelibolu yolunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

    Organizatörler içeri alındı

    Durdurulan araçlardaki 4 organizatör de gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    DHA'ya göre gözaltındaki 4 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Çanakkale de 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı #1

    Çanakkale de 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı #2


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