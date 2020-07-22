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    Çanakkale'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunan Sahil Güvenliği 31 kaçak göçmeni ölüme terk edince, göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 09:13
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 09:13
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    Çanakkale'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor.

    Ekipler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bir kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    31 GÖÇMENİ ÖLÜME TERKETTİLER

    Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtardı.

    Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

    Çanakkale'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Çanakkale'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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