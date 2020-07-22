- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Çanakkale'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenliği 31 kaçak göçmeni ölüme terk edince, göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
- DHA
- 22.07.2020 - 09:13
- Güncelleme : 22.07.2020 - 09:13
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor.
Ekipler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bir kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
31 GÖÇMENİ ÖLÜME TERKETTİLER
Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtardı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.