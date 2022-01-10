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    Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazada hız kadranı 230 olarak belirlendi

    Biga ilçesinde tırla çarpışan otomobilde 3'ü üniversite öğrencisi, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Korkunç kaza sonrası hız kadranının 230'da takılı kaldığı tespit edildi.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 16:34
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    Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazada hız kadranı 230 olarak belirlendi

    Çanakkale'de saat 01.30 sularında yaşanan korkunç kaza, 5 kişiyi hayattan kopardı. Olayda, üniversitede öğrenim gören İlknur Arslan, Eda Ertekin ve Damla Aytaş dün gece bir mekanda eğlendi.

    Ardından ise kendilerini almaya gelen arkadaşları Birkan Gugul'un (43) yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı tıra yandan çarptı. Otomobil demir yığınına dönerken, savrulan tır ise bariyere çarptı.

    OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki Hasan Tahsin Ergün (28), İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş’ın (20) hayatını kaybettikleri belirlendi.

    Çanakkale'de trafik kazası: 5 ölü

    KAZA ANINDA OTOMOBİL HIZININ 230 OLDUĞU BELİRLENDİ

    Otomobilde sıkışan 5 kişinin cenazeleri, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Bu arada otomobilin hız kadranının 230’da takılı kaldığı tespit edildi.

    TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

    Kaza nedeniyle kapanan kara yolu ise ekiplerin çalışmasının ardından araçlar bölgeden kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açılırken tır şoförü Taha Kurtoğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Kazada ölen 5 kişiden sürücü Birkan Gugul'un ilçede market işlettiği, Hasan Tahsin Ergün'ün eski Gümüşçay Belde Belediye Başkanı olan şu an ise İyi Parti Belde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu olduğu belirtildi.

    3 KİŞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ

    Genç kızların ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrenim gördükleri, İlknur Arslan'ın 4'üncü sınıf, Eda Ertekin ve Damla Aytaş'ın ise 2'nci sınıf öğrencisi oldukları belirtildi.

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    CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEK

    Sürücü Birkan Gugul’ün cenazesinin, öğlende Gümüşçay beldesindeki Nasuh Çelebi Camisi'ne getirileceği, Hasan Tahsin Ergün'ün de ikindide beldede toprağa verileceği, İlknur Arslan'ın cenazesinin Aydın'a, Eda Ertekin'in Tekirdağ'a ve Damla Aytaş'ın cenazesinin ise İstanbul'a gönderileceği ifade edildi.

    ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden, kazada hayatını kaybeden 3 öğrenci için taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, "Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri; İlknur Arslan, Damla Aytaş ve Eda Ertekin geçirdikleri trafik kazası sonucu vefat etmişlerdir. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

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