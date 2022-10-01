656 yıllık tarihe sahip olan camiye Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, PVC pencerelerin takıldığı görüldü.

Çanakkale’de, 1366'da Osmanlı padişahlarından Murad Hüdavendigar tarafından inşa ettirilen cami, medrese ve hamamlardan oluşan Hüdavendigar Külliyesi’nden geriye cami ve külliyesi kaldı.

Medrese ve hamamlar ise zaman içerisinde yok oldu.

Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyünde bulunan 656 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi ve külliyesinde, 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından ortaya çıkan manzara görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Tarihi yapıya PVC pencere takıldı

İHA’nın haberine göre; Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise başlatılan restorasyon çalışmalarında caminin pencerelerine aslına uygun cam yerine PVC pencere taktırdı.

Tarihi caminin pencerelerine PVC takıldığını gören vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterip yapılan yanlıştan dönülmesi çağrısı yaptı.

Çanakkale'de 656 yıllık camiye PVC pencere takıldı VİDEO



“Bu durum tarihe hiç yakışmamış”

Camideki PVC pencerelerin hiç yakışmadığını ifade eden vatandaşlar, "Camiyi ziyarete geldik. Restorasyonda olan caminin pencerelerine PVC cam takıldığını gördük. Bu durum tarihe hiç yakışmamış, bu yanlıştan bir an önce dönülmeli." dedi.