Yunan Sahil Güvenliği tarafında Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Deniz'nde, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediliyor.

Düzenlenen 24 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen göçmenler motorları sökülerek Türk kara sularına geri itildi.

7 ayda 698 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 ayda Ayvacık açıklarında Yunan unsurları tarafından lastik botla geri itilerek ölüme terk edilen 698 kaçak göçmeni kurtardı.

Çanakkale'de 7 ayda 698 kaçak göçmen kurtarıldı VİDEO



Sağlık kontrolleri yapıldı

İHA'nın aktarımına göre; Kaçak göçmenler, yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.