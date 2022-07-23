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    Çanakkale'de 7 ayda 698 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunan Sahil Güvenliği tarafında Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 23.07.2022 - 14:58
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    Çanakkale'de 7 ayda 698 kaçak göçmen kurtarıldı

    Çanakkale'nin Kuzey Ege Deniz'nde, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediliyor.

    Düzenlenen 24 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen göçmenler motorları sökülerek Türk kara sularına geri itildi.

    7 ayda 698 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 ayda Ayvacık açıklarında Yunan unsurları tarafından lastik botla geri itilerek ölüme terk edilen 698 kaçak göçmeni kurtardı.

    Çanakkale'de 7 ayda 698 kaçak göçmen kurtarıldı VİDEO

    Çanakkale de 7 ayda 698 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Sağlık kontrolleri yapıldı

    İHA'nın aktarımına göre; Kaçak göçmenler, yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale de 7 ayda 698 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Çanakkale de 7 ayda 698 kaçak göçmen kurtarıldı #3

    Çanakkale de 7 ayda 698 kaçak göçmen kurtarıldı #4

    Çanakkale de 7 ayda 698 kaçak göçmen kurtarıldı #5


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