Çanakkale’de 8 yaşındaki ikizlere cinsel saldırı iddiası

İkiz kız çocuklarının taciz edildiği iddiasıyla gözaltına alınan anne, beraber yaşadığı kişi ve oğlu tutuklanırken, 16 yaşındaki bir kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Birsel T. isimli kadın, eşinden boşandıktan sonra Göksel A. ile birlikte yaşamaya başladı.

Birsel T.’nin 8 yaşındaki ikiz kızları da annelerinin yanında kaldı.

‘ANNE İSTİSMARA GÖZ YUMDU’ İDDİASI

Bu süre zarfında Göksel A. ile 17 yaşındaki oğlu U. A. ve arkadaşı 16 yaşındaki S. B.’nin, ikiz kızlara cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Birsel S.’nin cinsel taciz için bu şahıslardan para aldığı ve istismara göz yumduğu öne sürüldü.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİLER

Küçük kızların babaannelerine ve halalarına anlattıklarına göre, şahısların 8 yaşındaki kızların çıplak fotoğraflarını ve görüntülerini çektikleri öne sürüldü.

Bayramiç’i sarsan cinsel istismar olayı, küçük kızların yılda bir kez bir aylığına babası ve babaannelerinde kalmak üzere halası tarafından annelerinden alınmasının ardından ortaya çıktı.

GÜNLÜKLERİNE YAZDILAR

Küçük kızlar yaşadıklarını anlatınca hala, çocukların konuşmalarını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bunun yanında kızların defterlerine yazdıkları günlükleri de göstermesinin ardından hala savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyusunun ardından harekete geçen güvenlik güçleri, anne ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın duyulmasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de müdahil olması üzerine ikiz kız kardeşler, Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde koruma altına alındı.

ANNE, SEVGİLİSİ VE OĞLU TUTUKLANDI

Olayla ilgili anne Birsel T., birlikte yaşadığı Göksel S., oğlu U. A. ile arkadaşı S. B. gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen şahıslar, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, S. B.’yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, anne Birsel T., Göksel A. ve oğlu U. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.