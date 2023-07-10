Çanakkale'de ağılda yangın: 150 hayvan telef oldu Gelibolu'da bir ağılda çıkan yangında 150 oğlak öldü. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Yeniköy köyünde Hüseyin ve Ahmet Üstün kardeşlere ait ağılda, gece saatlerinde yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm ağılı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

150 oğlak telef oldu

İtfaiye ekipleri yarım saatte alevleri söndürürken, ağıldaki 150 oğlağın bir kısmının yoğun dumandan boğularak bir kısmının da yanarak öldüğü tespit edildi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.