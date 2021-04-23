Polisin narkotik köpeği 'Lina' ile otomobilde yaptığı aramada, gizli bölümede 100 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 DSZ 612 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilde narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, motor kısmındaki gizli bölmede 100 gram kokain ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 200 BİN LİRA

Kokainin piyasa değerinin 200 bin TL olduğu belirtildi. N.M.T. ile E.Ç., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Çanakkale'de araçtaki kokaini, narkotik köpeği buldu VİDEO

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