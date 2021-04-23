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    Çanakkale'de araçtaki kokaini, narkotik köpeği buldu

    Polisin narkotik köpeği 'Lina' ile otomobilde yaptığı aramada, gizli bölümede 100 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 19:05
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 19:22
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    Çanakkale'de araçtaki kokaini, narkotik köpeği buldu

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 DSZ 612 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

    Otomobilde narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, motor kısmındaki gizli bölmede 100 gram kokain ele geçirildi.

    PİYASA DEĞERİ 200 BİN LİRA

    Kokainin piyasa değerinin 200 bin TL olduğu belirtildi. N.M.T. ile E.Ç., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

    Çanakkale'de araçtaki kokaini, narkotik köpeği buldu VİDEO

    Otomobildeki 100 gram kokaini Lina buldu -1

    Otomobildeki 100 gram kokaini Lina buldu -2

    Otomobildeki 100 gram kokaini Lina buldu -3

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