Petrol
110.51
0.93%
Euro
16.31
0.22%
Dolar
14.83
0.12%
Altın
912.93
-0.31%
Borsa
2187
0.67%
Bitcoin
704.608
1.18%
BTXN Coin
37.28
-6.77%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Çanakkale'de aşılatmak istediği ağaçlarını keserken elektrik akımına kurban gitti

    Çan ilçesindeki 70 yaşındaki adam, tarlasını aşılatmak için ağaçlarının kollarını keserken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de aşılatmak istediği ağaçlarını keserken elektrik akımına kurban gitti

    Çanakkale'de yaşayan 70 yaşındaki Hasan Damar 'ın sonunu, aşılatmak istediği ağaçları getirdi.

    Çan ilçeside ikamet eden Damar, geçtiğimiz gün Davutköy'ün 1 kilometre ilerisindeki mezarlık bölgesinde bulunan tarlasındaki ceviz ağaçlarını aşılatmak istedi.

    Ceviz ağaçlarının kollarını motorlu testere ile kesmeye başladı.

    ELEKTRİK AKIMINA KURBAN GİTTİ

    Bu esnada kesilen dalların enerji nakil hattına düşmesi sonucunda Damar, elektrik akımına kapılarak can verdi.

    Yaşanan feci olayla ilgili jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Çanakkale de aşılatmak istediği ağaçlarını keserken elektrik akımına kurban gitti #1


    İlginizi Çekebilir

    Yasmin Erbil vücudunu saran göğüs dekolteli minicik elbisesiyle ortalığı yıktı! Bir bakan gözlerini alamıyor
    Medya

    Yasmin Erbil vücudunu saran göğüs dekolteli minicik elbisesiyle ortalığı yıktı! Bir bakan gözlerini alamıyor

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Rus milyarder Abramovich’in Kiev'de zehirlendiği iddia edildi
    Dünya

    Rus milyarder Abramovich’in Kiev'de zehirlendiği iddia edildi

    Görüş Bildir