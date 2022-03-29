Çanakkale'de aşılatmak istediği ağaçlarını keserken elektrik akımına kurban gitti

Çan ilçesindeki 70 yaşındaki adam, tarlasını aşılatmak için ağaçlarının kollarını keserken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Çanakkale'de yaşayan 70 yaşındaki Hasan Damar 'ın sonunu, aşılatmak istediği ağaçları getirdi.

Çan ilçeside ikamet eden Damar, geçtiğimiz gün Davutköy'ün 1 kilometre ilerisindeki mezarlık bölgesinde bulunan tarlasındaki ceviz ağaçlarını aşılatmak istedi.

Ceviz ağaçlarının kollarını motorlu testere ile kesmeye başladı.

ELEKTRİK AKIMINA KURBAN GİTTİ

Bu esnada kesilen dalların enerji nakil hattına düşmesi sonucunda Damar, elektrik akımına kapılarak can verdi.

Yaşanan feci olayla ilgili jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.