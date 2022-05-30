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- Çanakkale’de Azerbaycanlı dövüşçü, barış buluşmasında öldürüldü
Çanakkale’de Azerbaycanlı dövüşçü, barış buluşmasında öldürüldü
- 30.05.2022 - 17:49
- Güncelleme : 30.05.2022 - 17:54
Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki halı sahada, 27 Mayıs'ta maç yapmaya gelen iki grup arasında sıra tartışması yaşandı.
Tartışma kavgaya dönüştü; olay, araya girenler tarafından yatıştırıldı.
Barış için buluştular, yine kavga çıktı
Kavga edenler, dün saat 23.30 sıralarında ilçedeki bir kahvede barışmak için bir araya geldi.
Ancak iki grup arasında yeniden kavga başladı.
Azerbaycanlı dövüşçü defalarca bıçaklandı
Kavgada bıçaklar çekildi.
İlçede işçi olarak çalışan ve karma dövüş sanatıyla uğraşan Azerbaycan vatandaşı İlkin Eminov (28), kavga sırasında aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır şekilde yaralandı.
Olayda 2 kişi de bıçaklanarak, hafif şekilde yaralandı.
Polis, 3 cinayet zanlısını yakaladı
Ağır yaralı olarak Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlkin Eminov, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
DHA’nın haberine göre olayın ardından polis, 3 şüpheliyi cinayet zanlısı olarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.