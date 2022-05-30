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Çanakkale’de Azerbaycanlı dövüşçü, barış buluşmasında öldürüldü

Çanakkale’de Azerbaycanlı dövüşçü, barış buluşmasında öldürüldü

Halı sahada kavga eden iki grup, dün akşam bir kahvede barışmak için buluştu. İki grup arasında yeniden çıkan kavgada bıçaklanan Azerbaycanlı, hayatını kaybetti.