Çanakkale'de bacadan yangın çıktı, evden geriye bir tek baca kaldı

Bacadan kaynaklı çıkan bir yangında, alevler bütün evi sardı. Ekiplerinin büyük çaba ile çalışmalarının ardından söndürülen yangında, evden geriye bir tek bacası kaldı.

Çanakkale’de bir evde sabah saat 11.00 dolaylarında yangın çıktı.

Bayramiç ilçesi Kutluoba köyünde bulunan evde çıkan yangının sebebi baca olarak belirlendi.

Bacadan çıkan dumanların çevredeki vatandaşlar tarafından görülmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Yangını söndürmek için vatandaşlar da ekiplere yardım etti.

Söndürülmesi için büyük mücadele verilen yangına 2 itfaiye ve bir su tankeri ile müdahale edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Söndürme çalışmalarının ardından ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi Hüsnü Çakır gözyaşlarını tutamadı.

Halise Çakır ise tansiyonu yükselince hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangına sebep olan baca, evden geriye sağlam kalan tek şey oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.