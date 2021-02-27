Euro
8.9694
0.15%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
353.010
1.67%
EXEN Coin
16.46
-1.96%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Çanakkale'de bacadan yangın çıktı, evden geriye bir tek baca kaldı

    Bacadan kaynaklı çıkan bir yangında, alevler bütün evi sardı. Ekiplerinin büyük çaba ile çalışmalarının ardından söndürülen yangında, evden geriye bir tek bacası kaldı.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 14:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de bacadan yangın çıktı, evden geriye bir tek baca kaldı

    Çanakkale’de bir evde sabah saat 11.00 dolaylarında yangın çıktı.

    Bayramiç ilçesi Kutluoba köyünde bulunan evde çıkan yangının sebebi baca olarak belirlendi.

    Bacadan çıkan dumanların çevredeki vatandaşlar tarafından görülmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

    VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

    Yangını söndürmek için vatandaşlar da ekiplere yardım etti.

    Söndürülmesi için büyük mücadele verilen yangına 2 itfaiye ve bir su tankeri ile müdahale edildi.

    Çanakkale de bacadan yangın çıktı, evden geriye bir tek baca kaldı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Söndürme çalışmalarının ardından ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi Hüsnü Çakır gözyaşlarını tutamadı.

    Halise Çakır ise tansiyonu yükselince hastaneye kaldırıldı.

    Çanakkale de bacadan yangın çıktı, evden geriye bir tek baca kaldı #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangına sebep olan baca, evden geriye sağlam kalan tek şey oldu.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çanakkale de bacadan yangın çıktı, evden geriye bir tek baca kaldı #3

    Çanakkale de bacadan yangın çıktı, evden geriye bir tek baca kaldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir