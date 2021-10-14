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- Çanakkale'de bağ evindeki sahte şaraba el konuldu
Çanakkale'de bağ evindeki sahte şaraba el konuldu
Jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 355 litre sahte şaraba el konulurken, aynı bağ evinde 4 litre sahte rakı da yakalandı.
- DHA
- 14.10.2021 - 09:39
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada'daki bağ evinde şarap üretimi yapılarak, piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.
Bağ evine düzenlenen operasyonda, satışa hazır bin 355 litre sahte kırmızı şarap olduğu belirlendi.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler 4 litre sahte rakı, 1 elektrikli üzüm sıkma makinesi, 1 üzüm pres makinesi, 1 tıpa makinesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K. hakkında işlem başlatıldı.