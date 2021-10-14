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    Çanakkale'de bağ evindeki sahte şaraba el konuldu

    Jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 355 litre sahte şaraba el konulurken, aynı bağ evinde 4 litre sahte rakı da yakalandı.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 09:39
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    Çanakkale'de bağ evindeki sahte şaraba el konuldu

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada'daki bağ evinde şarap üretimi yapılarak, piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

    Bağ evine düzenlenen operasyonda, satışa hazır bin 355 litre sahte kırmızı şarap olduğu belirlendi.

    ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler 4 litre sahte rakı, 1 elektrikli üzüm sıkma makinesi, 1 üzüm pres makinesi, 1 tıpa makinesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    Gözaltına alınan E.K. hakkında işlem başlatıldı.

    Çanakkale de bağ evindeki sahte şaraba el konuldu #1

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