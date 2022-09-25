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    Çanakkale'de bahçe temizliği yaşlı adamın sonu oldu

    Biga'da bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan yaşlı adam, alevlerin arasında kalarak feci şekilde yanarak öldü.
    • 25.09.2022 - 02:24
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    Çanakkale'de bahçe temizliği yaşlı adamın sonu oldu

    Çanakkalede trajik bir olay yaşandı.

    Biga ilçesine bağlı İlyasalan köyünde meydana gelen olayda akli dengesi yerinde olmayan Sabri Bayram(73), bahçesinde bulunan otları temizlemek için ateş yaktı.

    Rüzgarın etkisiyle alevler kısa süre içerisinde büyüdü.

    Yaktığı ateşte can verdi

    İHA'nın haberine göre alevlerden kaçmak isteyen Bayram, ateşin içinde kalarak hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çanakkale de bahçe temizliği yaşlı adamın sonu oldu #1


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