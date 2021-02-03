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    Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan işçi 8 gün sonra bulundu

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 8 gün önce işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 11:43
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    Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan işçi 8 gün sonra bulundu

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan 40 yaşındaki Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan 50 yaşındaki Filiz Soydoğan Çiçek, 27 Ocak Çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı.

    Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak kayboldu.

    FİLİZ SOYDOĞAN 2. GÜN BULUNDU

    Barajda başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. 3'üncü günde yapılan arama çalışmalarında ise, Mürsel Meracıoğlu'nun kullandığı araç, baraj göleti içinde bulunarak karaya çıkarıldı.

    Aracın içerisinde olmadığı belirlenen Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

    Çanakkale de baraj suyunda kaybolan işçi 8 gün sonra bulundu #1

    KADAVRA ARAMA KÖPEKLERİ TEPKİ VERDİ

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarına, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'ndan getirilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro' isimli kadavra arama köpekleri de katıldı.

    Kadavra köpekleri, arama çalışmalarına katıldıkları ilk gün tepki verdikleri noktada bugün de tepki verdi. Bunun üzerine çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı.

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    ARACA 50 METRE MESAFEDE BULUNDU

    Dalgıçlar, Mürsel Meracıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Aracın bulunduğu yerin 50 metre yakınında bulunan Meracıoğlu'nun cenazesi, dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldıktan sonra ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
    2 kadavra köpeğinin, Türkiye'de ilk kez suda arama çalışmasına katıldığı bildirildi.

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    Çanakkale de baraj suyunda kaybolan işçi 8 gün sonra bulundu #11

    kadavra arama

    kadavra arama

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