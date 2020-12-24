Çanakkale’de bebeğini çöpe atan anne tutuklandı

Çöp konteynerine bıraktığı bebeğin ölümüne neden olan cani kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken; sevgilisi ile anne ve babası serbest kaldı.

Yeni doğan bir erkek bebek, henüz kordon bağı üzerindeyken Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak’taki çöp konteynerine bırakılmış, çöp toplayan bir kadın tarafından bulunmuştu.

Durum hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmiş, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürmüş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştı.

2 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü cinayet masası dedektifleri yaşanan gelişmeler üzerine geniş çaplı soruşturma başlatarak, bölgedeki MOBESE ve diğer güvenlik kameralarını incelemişti.

İncelemenin ardından olayın faili belirlendi.

Yeni doğan bebeğini çöpe attığı kameralardan tespit edilen anne Ezgi Ç. (22) ile sevgilisi M.P. (21) gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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“BEBEĞİMİ BIRAKTIM VE DÖNDÜM”

Bebeğini evin tuvaletinde dünyaya getiren Ezgi Ç., emniyetteki ifadesinde uzun süre hamile olduğunu ailesinden gizlediğini belirterek, “Çocuğumu evde dünyaya getirdim. Ailem son ana kadar olayı bilmiyordu. Doğumun ardından olayın şokunu üzerimden atamadım. Evden çıktım ve tenha gördüğüm bir yere bebeğimi bıraktım, sonra eve döndüm." dedi.

Öte yandan, kızına yardım ettikleri iddia edilen E.Ç.’nin annesi D.Ç. (44) ile babası A.Ç. (47) de evdeki suç delillerini yok etmek suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

CANİ ANNE TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST KALDI

Ezgi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erkek arkadaşı Mustafa P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ezgi Ç.'nin annesi D.Ç. ve babası A.Ç. de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.