Çanakkale’de bebeğini çöpe atan kadın ve sevgilisi yakalandı

Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bırakarak ölümüne sebep olan anne ile sevgilisi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette suçlarını itiraf etti.

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak’ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşanmıştı.

Yeni doğan bir erkek bebek, henüz kordon bağı üzerindeyken çöp konteynerine bırakılmış, çöp toplayan bir kadın tarafından bulunmuştu.

Durum hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmiş, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürmüş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştı.

2 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü cinayet masası dedektifleri yaşanan gelişmeler üzerine geniş çaplı soruşturma başlatarak, bölgedeki MOBESE ve diğer güvenlik kameralarını inceledi.

İncelemenin ardından olayın faili belirlendi.

Yeni doğan bebeğini çöpe attığı kameralardan tespit edilen anne Ezgi Ç. (22) ile sevgilisi M.P. (21), gözaltına alınarak, emniyete getirildi.

KAN DONDURAN İFADE

Bebeğini evin tuvaletinde dünyaya getiren Ezgi Ç., emniyetteki ifadesinde uzun süre hamile olduğunu ailesinden gizlediğini belirterek, “Çocuğumu evde dünyaya getirdim. Ailem son ana kadar olayı bilmiyordu. Doğumun ardından olayın şokunu üzerimden atamadım. Evden çıktım ve tenha gördüğüm bir yere bebeğimi bıraktım, sonra eve döndüm." dedi.

ANNE VE BABA DA GÖZALTINDA

Öte yandan, kızına yardım ettikleri iddia edilen E.Ç.’nin annesi D.Ç. (44) ile babası A.Ç. (47) de evdeki suç delillerini yok etmek suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.