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- Çanakkale'de bir avukat, evinin bahçesinde ölü bulundu
Çanakkale'de bir avukat, evinin bahçesinde ölü bulundu
42 yaşındaki avukatın 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
- DHA
- 18.01.2022 - 09:11
- Güncelleme : 18.01.2022 - 09:36
Çanakkale Barosu'na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak'taki Troia Prestige-1 Sitesi A Blok 5'inci kattaki evinin önündeki bahçede hareketsiz yatarken bulundu.
Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENİYOR
Yurt'un cenazesi, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
BALKONDAN DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Ali Serkan Yurt'un, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Yurt'un ölüm haberini alan yakınları, avukat arkadaşları ve Çanakkale Baro Başkanı Soner Aydın ise büyük üzüntü yaşadı.