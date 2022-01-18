Euro
15.4154
0.53%
Dolar
13.5130
0.56%
Altın
789.6470
0.45%
Borsa
2,085.76
0.00%
Bitcoin
577.741
-0.86%
BTXN Coin
33.69
1.65%
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Çanakkale'de bir avukat, evinin bahçesinde ölü bulundu

    42 yaşındaki avukatın 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de bir avukat, evinin bahçesinde ölü bulundu

    Çanakkale Barosu'na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak'taki Troia Prestige-1 Sitesi A Blok 5'inci kattaki evinin önündeki bahçede hareketsiz yatarken bulundu.

    Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

    GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENİYOR

    Yurt'un cenazesi, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

    Çanakkale de bir avukat, evinin bahçesinde ölü bulundu #1

    BALKONDAN DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

    Ali Serkan Yurt'un, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

    Yurt'un ölüm haberini alan yakınları, avukat arkadaşları ve Çanakkale Baro Başkanı Soner Aydın ise büyük üzüntü yaşadı.

    Çanakkale de bir avukat, evinin bahçesinde ölü bulundu #2

    Çanakkale de bir avukat, evinin bahçesinde ölü bulundu #3


    Görüş Bildir