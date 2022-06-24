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    Çanakkale'de bir çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırıdı

    Yerde bulduğu Türk bayrağını sopasına geçirip dalgalandıran çocuk, izleyenlerden tam not aldı.
    • 24.06.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 15:14
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    Çanakkale'de bir çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırıdı

    Çanakkale’de eski Kilitbahir Feribot İskelesi önünde bir çocuk, alkışlanmayı hak eden bir hareket yaptı.

    Yerde Türk bayrağını gören 5 yaşlarındaki bir çocuk, bayrağı yerden alarak sopasına geçirmeye çalıştı.

    Bayrağı dalgalandırdı

    Uzun uğraşlar sonucu bayrağı yerine takan çocuk, daha sonra bir sağa bir sola koşturarak bayrağın dalgalanmasını izledi.

    O anlar kaydedildi

    Bir süre kordon boyunda bayrakla dolaşan çocuk, daha sonra gözden kaybolurken o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

    İHA'nın haberine göre; küçük cocuğun videosunu izleyenler, miniğe tam puan vermeyi de ihmal etmedi.

    Çanakkale'de bir çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırıdı VİDEO

    Çanakkale de bir çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırıdı #1

    Çanakkale de bir çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırıdı #2

    Çanakkale de bir çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırıdı #3

    Çanakkale de bir çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırıdı #4

    Çanakkale de bir çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırıdı #5


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