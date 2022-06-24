- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çanakkale'de bir çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırıdı
Çanakkale'de bir çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırıdı
Yerde bulduğu Türk bayrağını sopasına geçirip dalgalandıran çocuk, izleyenlerden tam not aldı.
- 24.06.2022 - 12:55
- Güncelleme : 24.06.2022 - 15:14
Çanakkale’de eski Kilitbahir Feribot İskelesi önünde bir çocuk, alkışlanmayı hak eden bir hareket yaptı.
Yerde Türk bayrağını gören 5 yaşlarındaki bir çocuk, bayrağı yerden alarak sopasına geçirmeye çalıştı.
Bayrağı dalgalandırdı
Uzun uğraşlar sonucu bayrağı yerine takan çocuk, daha sonra bir sağa bir sola koşturarak bayrağın dalgalanmasını izledi.
O anlar kaydedildi
Bir süre kordon boyunda bayrakla dolaşan çocuk, daha sonra gözden kaybolurken o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
İHA'nın haberine göre; küçük cocuğun videosunu izleyenler, miniğe tam puan vermeyi de ihmal etmedi.
Çanakkale'de bir çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırıdı VİDEO