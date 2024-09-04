Çanakkale’de Bozyörük yılanını görüntülerken saldırıya uğradı Bayramiç ilçesinde İlker Küçükerdal, tarlasındaki Bozyörük yılanını cep telefonuyla fotoğraflarken bir anda yılanın saldırısıyla şoke oldu.

İHA

Çanakkele’nin Bayramiç ilçesinde meyve ve sebze işiyle uğraşan 47 yaşındaki İlker Küçükerdal, her zaman olduğu gibi Keklice mevkiindeki tarlasına gitti.

Tarlasına ulaştığında Bozyörük cinsi yılanla karşılaştı ve başına korkutucu bir olay geldi.

YILANIN SALDIRISINA UĞRADI

Küçükerdal, tarlasında gördüğü Bozyörük cinsindeki yılanı cep telefon kamerasıyla görüntülemek isterken o sırada yılanın saldırısına uğradı.

Yere düşen İlker Küçükerdal’ı yılan, şans eseri pantolonundan ısırdı.

“4-5 YILDIR GÖRÜYORDUM”

Kendisine saldıran yılanı yaklaşık 4-5 yıldır tarlasında gördüğünü belirten İlker Küçükerdal, “Tarlamdaki hayvanlara bakmaya geldim. Bir kıpırtı var, baktım yılan. Köpekler geldi. Yılan köpeklere saldırmaya çalışıyordu. O anda yılanı telefonumla kameraya çekmek istedim.

Yılanı çekerken biraz daha yaklaşmak istedim. Bir anda yılan üstüme geldi. Sonrasında bacaklarıma dolaştı. Yere düştüm. Tere düşünce yılan pantolonumdan ısırdı ama dişini ayağıma batıramadı.

Ben ani hareketler edince yılan korktu, kaçtı. Ben bu yılanı 4-5 senedir görüyordum. Bana zarar vermiyor diye dokunmuyordum. Yine de dokunmam. Hayvan benden korktu. Fareleri yiyor diye zarar vermiyorum. Ama bu sefer beni biraz korkuttu. Biraz da ben onu korkuttum. Allah'tan pantolonumu ısırdı.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)