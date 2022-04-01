Ezine ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir iş yerinin çatışı uçtu.O sırada iş yerine giren kadının uçan çatının altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Abdurrahman Bey 11. Sokak’ta yaşanan olayda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısıyla birlikte 2 gündür etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.

ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Bir elektronik firmasının çatısı lodosa dayanamayarak uçtu. O esnada bir kadın müşteri 10 saniyeyle içeri erken girerek çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek vatandaşların can ve mal güvenliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri aldı.

Çanakkale’de çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu VİDEO



CAN VE MAL KAYBI OLMADI

İtfaiye Müdürlüğü Amiri Hasan Güçlü, diğer mahalle ve sokaklarda da küçük çaplı hasarların olduğunu ama can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Elektronik mağaza çalışanı Eşref Yıldız ise yaşadıkları kameralara anlattı.



















