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- Çanakkale’de çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Çanakkale’de çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
- DHA
- 01.04.2022 - 16:45
- Güncelleme : 01.04.2022 - 17:10
Çanakkale’nin Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Abdurrahman Bey 11. Sokak’ta yaşanan olayda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısıyla birlikte 2 gündür etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.
ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Bir elektronik firmasının çatısı lodosa dayanamayarak uçtu. O esnada bir kadın müşteri 10 saniyeyle içeri erken girerek çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek vatandaşların can ve mal güvenliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri aldı.
Çanakkale’de çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu VİDEO
CAN VE MAL KAYBI OLMADI
İtfaiye Müdürlüğü Amiri Hasan Güçlü, diğer mahalle ve sokaklarda da küçük çaplı hasarların olduğunu ama can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.
Elektronik mağaza çalışanı Eşref Yıldız ise yaşadıkları kameralara anlattı.