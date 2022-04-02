Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangını 18 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte orman yangınları yüzünü göstermeye başladı. Dün ise Çanakkale ve Bursa'da orman yangını çıktı.

Çanakalle'nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar köyünde tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ormana sıçradı.

Yangının ormana sıçraması üzerine ekipler harekete geçerken, alevler rüzgarın etkisiyle büyümeye başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye ulaştı.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Yangın gece saatlerinde de bölgede etkili olan lodos fırtınası nedeniyle ilerlemeye etti. Sabaha kadar süren söndürme çalışmaları netice verdi. Yaklaşık 18 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'de çıkan orman yangını 18 saat sonra kontrol altında VİDEO

SOĞUTMA İŞLMELERİ SÜRÜYOR

Konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü Twitter adresinden yapılan açıklamada; “Bursa- Osmangazi, Çanakkale -Bayramiç Bilecik - Merkez’de çıkan orman yangınlarını kahramanlarımızın mücadelesi sayesinde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.