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    Çanakkale'de cinayet işleyen şahsı evden çıkarmak için sis bombası kullanıldı

    Kavga ettiği kişiyi av tüfeği ile vurduktan sonra kendini eve kapatan şahıs, jandarma ekiplerine zor anlar yaşattı.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 17:49
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    Çanakkale'de cinayet işleyen şahsı evden çıkarmak için sis bombası kullanıldı

    Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Hacıkasım köyünde ikamet eden Alaattin Sunar (63) ve İsmail B. (42) isimli şahıslar arasında kavga çıktı.

    Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada İsmail B. isimli şahıs, Alaattin Sunar’ı av tüfeği ile vurdu.

    Ardından kendini ikamet ettiği eve kapattı.

    EKİPLERE DİRENDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri zor anlar yaşadı.

    Teslim olmakta direnen cinayet zanlısı, sis bombası atılarak etkisiz hale getirildi.

    Çanakkale de cinayet işleyen şahsı evden çıkarmak için sis bombası kullanıldı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    İsmail B. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Alaattin Sunar’ın cansız bedeni Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Çanakkale de cinayet işleyen şahsı evden çıkarmak için sis bombası kullanıldı #2

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