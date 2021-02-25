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Çanakkale'de cinayet işleyen şahsı evden çıkarmak için sis bombası kullanıldı

Çanakkale'de cinayet işleyen şahsı evden çıkarmak için sis bombası kullanıldı

Kavga ettiği kişiyi av tüfeği ile vurduktan sonra kendini eve kapatan şahıs, jandarma ekiplerine zor anlar yaşattı.