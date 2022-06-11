Çanakkale'de cinnet getiren oğul, anne ve babasını bıçakla öldürdü

Çanakkale'de cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu, annesi ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Jandarma, katil zanlısını kısa sürede yakaladı.

Saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde hayvancılık ile uğrayan Mustafa Karakoloğlu, annesi Refika ve babası Mustafa Karakoloğlu’nu bilinmeyen nedenle bıçaklayarak öldürdü.

Yakalanarak gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, psikolojik sorunları olduğu ve cinnet getirdiği iddia edilen katil zanlısı Karakoloğlu, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.