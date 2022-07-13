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Çanakkale’de çocukların attığı torpil yangın çıkardı
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çocukların biçilmiş bir tarlaya attığı torpil yangına neden oldu.
- 13.07.2022 - 18:57
- Güncelleme : 13.07.2022 - 19:39
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Eğritaş mevkiinde yaşı küçük çocuklar tarafından atılan torpilin patlamasıyla biçilmiş tarlada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
350 metrekarelik alan zarar gördü
İHA'nın aktardığına göre ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa süre içerisinde söndürülen yangında yaklaşık olarak 350 metrekarelik alan zarar gördü.
Çanakkale’de çocukların attığı torpil yangın çıkardı VİDEO