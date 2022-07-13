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Çanakkale’de çocukların attığı torpil yangın çıkardı

Çanakkale’de çocukların attığı torpil yangın çıkardı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çocukların biçilmiş bir tarlaya attığı torpil yangına neden oldu.