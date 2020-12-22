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Çanakkale'de çöp konteynerine atılan bebek yaşamını yitirdi

Çanakkale'de çöp konteynerine atılan bebek yaşamını yitirdi

Kepez beldesinde yeni doğan bir bebek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp konteynerine atıldı. Çöp toplayan bir kadın tarafından bulunan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.