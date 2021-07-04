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- Çanakkale'de çöplükte çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de çöplükte çıkan yangına müdahale ediliyor
- İHA
- 04.07.2021 - 17:42
- Güncelleme : 04.07.2021 - 18:22
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan br çöplükte yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını söndürmek için havadan ve karadan yapılan çalışmalar devam ediyor.
BÖLGEYE EKİPLER GELDİ
Yangına; Ayvacık, Bayramiç, Çanakkale, Çan Orman İşletme Müdürlükleri'nden gelen ekipler ile Çanakkale, Keşan, Edremit'ten sevk edilen helikopterler ve Ezine Belediyesi ile Geyikli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Çanakkale'de çöplükte çıkan yangına müdahale ediliyor VİDEO
62 PERSONEL ÇALIŞIYOR
Çöplük yangınında yükselen dumanlar tatil cenneti Bozcaada'dan da görülürken, henüz kontrol altına alınamayan yangının olduğu bölgeye; 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 teknik personel, 3 yangın söndürme helikopteri, 3 hizmet aracı, 3 trayler, 2 itfaiye olmak üzere toplam 62 personel sevk edildi.