Çanakkale'de denize düşen Ramazan Bozkurt'un imdadına polis ekipleri yetişti.

Çanakkale'de yaşayan 80 yaşındaki Ramazan Bozkurt'un başına talihsiz bir olay geldi. Yaşlı adam, polis tarafından kapatılan kordon boyuna girince, denize düştü.

POLİS DENİZE ATLADI

Suda hareketsiz yatan Bozkurt'u gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen bir polis memuru denize atlayarak, Ramazan Bozkurt'u diğer polislerin yardımıyla denizden çıkardı.

Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Bozkurt, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı VİDEO