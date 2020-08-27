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    Çanakkale’de el freni inik unutulan bir otomobil denize uçtu

    Otomobil içerisinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, olaya şehit olanlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
    • İHA
    • 27.08.2020 - 12:57
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    Çanakkale’de el freni inik unutulan bir otomobil denize uçtu

    Dün akşam saatlerinde Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde ilginç bir olay yaşandı.

    El freni inik unutulan bir araç sahil boyunca yavaş yavaş, kaşla göz arasında denize doğru ilerledi. Daha sonra denize düşen araç, uzunca bir süre suyun üzerinde kaldı.

    GÖREN TELEFONA SARILDI

    O anları şahit olanlar, saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı.

    Çanakkale'de el freni inik unutulan araç denize uçtu İZLE

    DİBE DOĞRU BATTI, İÇERİSİNDE KİMSE YOKTU

    Bir süre suyun üzerinde kalan araç daha sonra dibe doğru batmaya başladı. Araç içerisinde kimsenin bulunmaması ise olası bir felaketi önledi.

    Çanakkale’de el freni inik unutulan bir otomobil denize uçtu #1

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