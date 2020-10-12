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    Çanakkale'de elektrik akımına kapılan çocuk, hayatını kaybetti

    Açık elektrik panosuna dokununca akıma kapılan küçük çocuğun cenaze namazı kılındı. Küçük çocuk, cenaze namazının ardından defnedildi.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 17:30
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    Çanakkale'de elektrik akımına kapılan çocuk, hayatını kaybetti

    Cumartesi günü Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde açık olan elektrik panosunu gören Yağız Ariyel, merakla kablolara dokundu.

    Elektrik akımına kapılan talihsiz çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Yağız Ariyel, bugün ikindi namazını müteakip Kepez Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    Cenazeye Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ve Ariyel Ailesi ile yakınları katıldı.

    DEFNEDİLDİ

    Yağız Ariyel’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kepez Belde Mezarlığı’na defnedildi.

    Çanakkale de elektrik akımına kapılan çocuk, hayatını kaybetti #1

    Çanakkale de elektrik akımına kapılan çocuk, hayatını kaybetti #2

    Çanakkale de elektrik akımına kapılan çocuk, hayatını kaybetti #3


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