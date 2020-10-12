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- Çanakkale'de elektrik akımına kapılan çocuk, hayatını kaybetti
Çanakkale'de elektrik akımına kapılan çocuk, hayatını kaybetti
Açık elektrik panosuna dokununca akıma kapılan küçük çocuğun cenaze namazı kılındı. Küçük çocuk, cenaze namazının ardından defnedildi.
- İHA
- 12.10.2020 - 17:30
Cumartesi günü Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde açık olan elektrik panosunu gören Yağız Ariyel, merakla kablolara dokundu.
Elektrik akımına kapılan talihsiz çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yağız Ariyel, bugün ikindi namazını müteakip Kepez Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ve Ariyel Ailesi ile yakınları katıldı.
DEFNEDİLDİ
Yağız Ariyel’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kepez Belde Mezarlığı’na defnedildi.