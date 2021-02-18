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- Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu
Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu
İşletmesindeki 5 inek ile 3 buzağının telef olduğunu gören Mehmet Şakar, fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 18.02.2021 - 21:59
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, Köy Muhtarı Mehmet Şakar’ın büyükbaş hayvan işletmesindeki elektrik kabloları metal çatıya temas etti.
8 İNEĞİ ELEKTRİK ÇARPTI
Temas sonucu işletmede bulunan 5 süt ineği ile 3 buzağı telef oldu.
İşletmesindeki hayvanlarının telef olduğunu gören Mehmet Şakar, fenalık geçirmesi sonucu Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çanakkale’de elektrik çarpan 8 inek telef oldu