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    Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu

    İşletmesindeki 5 inek ile 3 buzağının telef olduğunu gören Mehmet Şakar, fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 21:59
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    Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu

    Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, Köy Muhtarı Mehmet Şakar’ın büyükbaş hayvan işletmesindeki elektrik kabloları metal çatıya temas etti.

    8 İNEĞİ ELEKTRİK ÇARPTI

    Temas sonucu işletmede bulunan 5 süt ineği ile 3 buzağı telef oldu.

    İşletmesindeki hayvanlarının telef olduğunu gören Mehmet Şakar, fenalık geçirmesi sonucu Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Çanakkale’de elektrik çarpan 8 inek telef oldu

    Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu #1

    Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu #2

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