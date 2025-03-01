Çanakkale'de emanet aldığı motosikletle kaza yapan şahıs öldü

İHA
Çanakkale'nin Biga ilçesi Şakirbey Köprüsü yakınlarında ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü emanet aldığı motosikletle seyir halindeyken önündeki hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Bölgeye gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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