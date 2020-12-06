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    Çanakkale'de eniştesini demir çubukla öldürdü

    Tartıştığı eniştesini, kafasına demir çubukla vurarak öldüren şahıs, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 06.12.2020 - 18:38
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    Çanakkale'de eniştesini demir çubukla öldürdü

    Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde, eniştesi Nusret Adıgüzel (72) ile tartışmaya başlayan Kazım V. (72), daha sonra eline aldığı demir çubuğu Adıgüzel’in kafasına vurdu.

    Hareketsiz bir şekilde yerde yatan Nusret Adıgüzel’i kanlar içinde yerde gören Kazım V., panikleyerek durumu oğluna bildirdi.

    Olay yerine gelen oğlu, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Nusret Adıgüzel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Nusret Adıgüzel’in cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eniştesini öldüren cinayet zanlısı Kazım V. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Çanakkale de eniştesini demir çubukla öldürdü #1

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