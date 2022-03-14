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    Çanakkale'de erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi

    20 erkeği evlenme vaadiyle kandırarak 5 milyon lira dolandıran şahıs, oğlu ve 5 şüpheli, 11 milyon 500 bin liralık vurgun öncesi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 12:14
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    Çanakkale'de erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi

    Çanakkale'nin Çan ilçesi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde de erkekleri fiziki, zihinsel engel ve mağduriyetlerinden yararlanıp, evlenme vaadiyle genel vekaletname çıkartarak; dolandırıcılık, araç alım- satımı, banka hesap bilgilerine erişip, kredi çekerek dolandıran Zeynep T. (47), oğlu Ozan C. (22) ve 5 şüpheliyi yakalamak üzere iki operasyon düzenledi.

    11 MİLYON 500 BİN LİRALIK VURGUN YAPACAKLARDI, SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Şüpheliler, benzeri işlemleri gerçekleştirmek üzereyken 11 milyon 500 bin liralık vurgun yapmadan önce polis ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı.

    Yüklü miktarda yapılan işlemleri dikkate alan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart Perşembe günü Çanakkale’de düzenlenen operasyonda; Zeynep T., Ozan C., S.K. ve A.S. yakalanırken, 11 Mart Cuma günü İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda da B.T., E.K. ve A.A. gözaltına alınarak, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

    7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Emniyetteki sorgusu tamamlanan toplam 7 şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi.

    Öte yandan; Zeynep T. ile oğlu Ozan C., 2 yıl önce Çanakkale ve ilçelerinde de aynı yöntemle erkekleri 1 milyon 315 bin TL ve 40 bin dolar dolandırmıştı. Zeynep T. ve oğlu Ozan C., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı.

    Çanakkale de erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi #1

    Çanakkale de erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi #2


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