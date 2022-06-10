Çanakkale'de eşi tarafından kaçırılan kadın bulundu

Boşanma aşamasındaki eşi Muhtar İlker Mustafa Kuloğlu ile ortadan kaybolduktan 3 gün sonra bir evde bulunan İlknur Kuloğlu, kocasının kendisini silah zoruyla kaçırdığını söyledi.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ve boşanma aşamasında olan eşi İlknur Kuloğlu, en son 8 Haziran tarihinde saat evden çıkarken görülmüştü.

Daha sonrasında yakınları tarafından haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

Eşi İlknur Kuloğlu ile birlikte köyün yakınındaki arazide saklanan muhtar Kuloğlu, gece drone ve köpeklerin sesini duyunca jandarmanın etraflarını çevirdiğini sandı ve yiyeceklerinin de tükenmesi üzerine Şerbetli köyündeki eve gitti.

Çanakkale’de muhtar ve eşi kayıp

Av tüfeğiyle kaçtığı öğrenildi

Arazide ikiliye ait malzemeleri tespit eden jandarma ise, şüphelendiği evde yaptığı aramada İlknur Kuloğlu’nu buldu, muhtar Kuloğlu’nun ise av tüfeğini de alarak kaçtığı öğrenildi.

Evde bulunan kadında darp izleri görüldü

Sağlık kontrolünden geçirilen İlknur Kuloğlu’nun vücudunda darp izlerine rastlandı. Kuloğlu, daha sonrasında Çan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

'Silah zoruyla kaçırdı' dedi

Eşi muhtar İlker Mustafa Kuloğlu ile birlikte çıkarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen İlknur Kuloğlu, emniyette verdiği ifadesinde, uzaklaştırma kararı olan eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve silah zoruyla kaçırdığını söylediği öğrenildi.

Muhtar aranıyor

Savcılık tarafından uzaklaştırma kararı verilen köy muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu’nu arama çalışmaları ise devam ediyor.





















