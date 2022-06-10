- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çanakkale'de eşi tarafından kaçırılan kadın bulundu
Çanakkale'de eşi tarafından kaçırılan kadın bulundu
- 10.06.2022 - 17:54
- Güncelleme : 10.06.2022 - 17:58
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ve boşanma aşamasında olan eşi İlknur Kuloğlu, en son 8 Haziran tarihinde saat evden çıkarken görülmüştü.
Daha sonrasında yakınları tarafından haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.
Eşi İlknur Kuloğlu ile birlikte köyün yakınındaki arazide saklanan muhtar Kuloğlu, gece drone ve köpeklerin sesini duyunca jandarmanın etraflarını çevirdiğini sandı ve yiyeceklerinin de tükenmesi üzerine Şerbetli köyündeki eve gitti.
Çanakkale’de muhtar ve eşi kayıp
Av tüfeğiyle kaçtığı öğrenildi
Arazide ikiliye ait malzemeleri tespit eden jandarma ise, şüphelendiği evde yaptığı aramada İlknur Kuloğlu’nu buldu, muhtar Kuloğlu’nun ise av tüfeğini de alarak kaçtığı öğrenildi.
Evde bulunan kadında darp izleri görüldü
Sağlık kontrolünden geçirilen İlknur Kuloğlu’nun vücudunda darp izlerine rastlandı. Kuloğlu, daha sonrasında Çan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
'Silah zoruyla kaçırdı' dedi
Eşi muhtar İlker Mustafa Kuloğlu ile birlikte çıkarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen İlknur Kuloğlu, emniyette verdiği ifadesinde, uzaklaştırma kararı olan eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve silah zoruyla kaçırdığını söylediği öğrenildi.
Muhtar aranıyor
Savcılık tarafından uzaklaştırma kararı verilen köy muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu’nu arama çalışmaları ise devam ediyor.