Çanakkale'de eşini katledip sosyal medyadan paylaştı

Eşini, konuşmak isteği ile girdiği evde tüfekle katleden Gencay Korur, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak 'Namusumu temizledim, herkese duyurulur' ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bir kadının sonunu daha hayat arkadaşı yazdı.

Seferşah Mahallesi'nde dün saat 21.30 sularında yaşanan kan dondurucu olayda, Gencay Korur isimli şahıs, kayınpederinin evine giderek, eşi Ayşe ile konuşmak istedi.

Eve giren öfkeli şahıs, yanında getirdiği tüfek ile Ayşe Korur'u vurup kaçmaya başladı.

Talihsiz kadın kurtarılamadı

Olay esnasında yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur’u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

"Namusumu temizledim, herkese duyurulur"

Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, ‘Gururlu hissediyor’ şeklinde yaptığı paylaşımda “Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur” ifadelerine yer verdi.