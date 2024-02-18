Çanakkale'de eşini önce boğdu sonra toprağa gömdü Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdükten sonra gömen adam, suçunu itiraf ederek teslim oldu. Gözaltına alınan sanığın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA

Çanakkale'de korkunç cinayet...

Fırat Yıldızhan boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem ile konuşmak için Lapseki'deki evine gitti.

Yolda tartışmaya başladılar

Yıldızhan, eşini aracına alarak Biga istikametine doğru yola çıktı.

Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı.

Boğarak öldürdü

Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i iple boğarak öldürüp, cesedini hafriyat alanına gömdü.

Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Gözaltına alındı

Yapılan detaylı çalışma sonucunda Gizem’in Lapseki’den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Yıldızhan gözaltına alındı.

Suçunu itiraf etti

Cinayeti itiraf ettiği iddia edilen şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem’in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi.

Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında hafriyat alanından kadının cansız bedenini buldu.

Otopsi için hastaneye kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ölü bulunan kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.

Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan’ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Saliha Gizem'in, Lapseki'de ilk eşinden olan 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)