Girdikleri evden 3 bin 250 lira çalan iki şüpheli, tatil için gittikleri Uludağ’da bir apartta yakalanıp gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'ne bağlı Kahramanlar Sokak’ta bulunan bir daireye giren iki hırsız, evden 3 bin 250 lira alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 120 saatlik kamera ve MOBESE görüntülerini inceleyerek şüphelilerin V. K. (21) ile D.B. (18) olduğunu belirledi.

ULUDAĞ TATİLİNDE YAKALANDILAR

Benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edilen 2 şüphelinin, kentten Bursa'ya gitmek üzere ayrıldıklarını belirleyen Çanakkale Polisi, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile iletişime geçti.

Şüpheliler, Bursa Hırsızlık Büro ekiplerince Uludağ'da kiraladıkları apartta yakalandı. Çanakkale’ye getirilen hırsızlar çaldıkları parayla Uludağ’a tatil yapmaya gittiklerini söyledi.

Çanakkale'de ev soyup, Uludağ'a tatile gittiler

"SANKİ CİNAYET İŞLEDİK"

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ne oldu? Sanki cinayet işlemişiz" dedi.