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    Çanakkale'de evli kadını kürekle öldürüp, eşini teselli ederken yakalandı

    Akrabasının eşiyle tartışan şahıs, 3 çocuk annesini kürekle başına vurarak öldürüp, gözlerini yuvasından çıkardı. Katil, akrabasını teselli ederken ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
    • 28.05.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 16:50
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    Çanakkale'de evli kadını kürekle öldürüp, eşini teselli ederken yakalandı

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde vahşetin son noktası yaşandı.

    3 yıl önce Mardin’den Biga’ya bağlı Kanibey köyüne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

    Hakkı Elalmış’ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin’den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar.

    İkili arasında tartışma alevlendi

    Dün akşam saatlerinde Türkan Demir’in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile arasında tartışma yaşandı.

    Çanakkale de evli kadını kürekle öldürüp, eşini teselli ederken yakalandı #1

    Kafasına defalarca vurarak öldürüp gözlerini oydu

    Tartışma büyüdükten sonra Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle talihsiz kadının kafasına defalarca vurarak öldürdü. İHA'nın aktarımına göre, kendinden geçen katil zanlısı daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkarttı.

    Çanakkale de evli kadını kürekle öldürüp, eşini teselli ederken yakalandı #2

    Ceset morga kaldırıldı

    Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir’e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir’i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Katilin işlemleri sürüyor

    Elalmış’ın Biga İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Çanakkale de evli kadını kürekle öldürüp, eşini teselli ederken yakalandı #3

    Çanakkale de evli kadını kürekle öldürüp, eşini teselli ederken yakalandı #4

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    Çanakkale de evli kadını kürekle öldürüp, eşini teselli ederken yakalandı #8


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