Çanakkale'de evlilik teklifini kutlamak isteyen genç kadın uçurumdan düştü Erkek arkadaşından teklif alan genç kadın bu anları kutlamak isterken dengesini kaybederek düştüğü 30 metrelik uçrumun ardından yapılan 45 dakikalık kalp masajında kurtarılamadı.

İHA

Evlilik teklifi bu kez acıyla sonlandı....

Aldığı evlilik teklifini kullanmak isteyen genç kadın yürekleri dağladı.

Nizamettin Gürsu, Yeşim Demir (39), bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına romantik bir evlilik teklifi yapmak istedi.

Gün batımının en güzel seyredildiği yerlerden biri olan Polente Burnu'nu seçti.

Ancak çiftin mutluluk hayalleri, acı bir kaza ile son buldu.

30 metreden aşağı düştü

Rüzgar gülleri eşliğinde gün batımını seyreden çift, alkol almaya başladı.

Bu sırada piknik malzemelerini almak için araca yönelen Gürsu, bir anda çığlık sesi duydu.

Sesin geldiği yöne koşan Gürsu, sevgilisinin 30 metre yükseklikten uçuruma düştüğünü gördü.

45 dakika boyunca kalp masajı yapıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin 45 dakika boyunca kalp masajı yaptığı genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybetti

Gürsu'nun olay yerine çağırdığı sağlık ve jandarma ekipleri, metrelerce aşağıya inerek genç kadına müdahale etti.

Ekiplerin 45 dakika boyunca kalp masajı yaptığı Yeşim Demir, kurtarılamadı.

"Romantik bir anımız olsun diye orayı seçtim"

Olay sonrası ifade için karakola götürülen Gürsu'nun, "Gün batımında ona evlilik teklif etmek istiyordum. Romantik bir anımız olsun diye orayı seçtim. Biraz alkol aldık. Her şey bir anda oldu" dediği öğrenildi.

3 yıl öncede benzer manzaralar yaşandı

Yaz aylarında neredeyse her gün onlarca kişinin bir araya gelip gün batımınının izlendiği Polente Burnu, 3 yıl önce de benzer bir olaya sahne olmuştu.

Endüstri mühendisi Ümran Önür (28), dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak yaşamını yitirmişti.