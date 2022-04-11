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- Çanakkale'de fazla sayıda kaçak alkole el konuldu
Çanakkale'de fazla sayıda kaçak alkole el konuldu
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, kaçakçılık şüphelisi şahısların araçlarında fazla sayıda kaçak alkol ele geçirildi.
- 11.04.2022 - 17:52
- Güncelleme : 11.04.2022 - 17:59
Çanakkale polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyon sırasında ise çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.
44 şişe viski, 40 şişe rakı ve birçok alkole el konuldu
Şüpheli G.Ö. ve A.A.'nın aracında yaptıkları aramada 44 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik viski, 40 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik rakı, 24 şişe gümrük kaçağı 700 mililitrelik likör, 24 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik votka, 6 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik cin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı
DHA'nın haberine göre, şüpheli G.Ö. ve A.A. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.