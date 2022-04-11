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    Çanakkale'de fazla sayıda kaçak alkole el konuldu

    Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, kaçakçılık şüphelisi şahısların araçlarında fazla sayıda kaçak alkol ele geçirildi.
    • 11.04.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 17:59
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    Çanakkale'de fazla sayıda kaçak alkole el konuldu

    Çanakkale polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

    Ekiplerce düzenlenen operasyon sırasında ise çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

    44 şişe viski, 40 şişe rakı ve birçok alkole el konuldu

    Şüpheli G.Ö. ve A.A.'nın aracında yaptıkları aramada 44 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik viski, 40 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik rakı, 24 şişe gümrük kaçağı 700 mililitrelik likör, 24 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik votka, 6 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik cin ele geçirdi.

    Gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

    DHA'nın haberine göre, şüpheli G.Ö. ve A.A. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Çanakkale de fazla sayıda kaçak alkole el konuldu #1


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