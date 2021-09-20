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- Çanakkale’de feribot trafiği vatandaşları mağdur etti
Çanakkale’de feribot trafiği vatandaşları mağdur etti
- İHA
- 20.09.2021 - 13:52
- Güncelleme : 20.09.2021 - 14:03
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., tepkilerin odağı oldu.
Uluslararası Bozcaada Yerel Tatlar Festivali’ne katılmak üzere hafta sonu bölgeye gelen vatandaşlar, pazar günü dönmeye başladı.
Vatandaşların dönüş yolu, çile yoluna dönüştü.
6-8 SAAT BEKLEDİLER
Tatilciler, saatlerce uzun araç kuyruklarında bekledi. Vatandaşlar Gestaş, belediye ve kaymakamlık yetkililerine tepki gösterdi.
Bazı vatandaşlar korna çalarak, yaşananları protesto etti.
Dönüş yolunda mağdur olan tatilciler, Gestaş A.Ş.’ye, belediyeye ve kaymakamlık yetkililerine tepki gösterdi.
6-8 saat arası kuyrukta bekleyen vatandaşlar, perişan olduklarını dile getirdi.
EK SEFERLER DÜZENLENDİ
Bazı vatandaşlar, “Bir daha gelmem.” diyerek tepkisini belirtti.
Gestaş A.Ş., araç kuyruğunun eritilmesi için gece boyunca ek seferler düzenledi.