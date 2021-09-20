Çanakkale’de feribot trafiği vatandaşları mağdur etti

Çanakkale’de feribot trafiği vatandaşları mağdur etti

Uluslararası Bozcaada Yerel Tatlar Festivali’nin sona ermesi ile dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, saatler süren araç trafiğinde beklemek zorunda kaldı.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., tepkilerin odağı oldu.

Uluslararası Bozcaada Yerel Tatlar Festivali’ne katılmak üzere hafta sonu bölgeye gelen vatandaşlar, pazar günü dönmeye başladı.

Vatandaşların dönüş yolu, çile yoluna dönüştü.

6-8 SAAT BEKLEDİLER

Tatilciler, saatlerce uzun araç kuyruklarında bekledi. Vatandaşlar Gestaş, belediye ve kaymakamlık yetkililerine tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar korna çalarak, yaşananları protesto etti.

Dönüş yolunda mağdur olan tatilciler, Gestaş A.Ş.’ye, belediyeye ve kaymakamlık yetkililerine tepki gösterdi.

6-8 saat arası kuyrukta bekleyen vatandaşlar, perişan olduklarını dile getirdi.

EK SEFERLER DÜZENLENDİ

Bazı vatandaşlar, “Bir daha gelmem.” diyerek tepkisini belirtti.

Gestaş A.Ş., araç kuyruğunun eritilmesi için gece boyunca ek seferler düzenledi.