Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.
Operasyonların adresi bu sefer Çanakkale oldu.
Göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
15 göçmen yakalandı
Ekipler tarafından Ezine ilçesinde iki araç içinde 3’ü erkek, 3’ü kadın, 4’ü erkek çocuk ve 5’i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.
2 organizatör gözaltına alındı
Düzenlenen operasyonda kaçak göçmenlere yardım ve yataklık eden 2 organizatör de yakalanarak gözaltına alınırken şahısların araçları yediemin otoparkına çekildi.
Yakalanan kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
2 kişi tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler H.Ş. ve T.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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