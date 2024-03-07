Çanakkale'de göçmen operasyonu: 15 kaçak yakalandı Düzensiz göç ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında çocuklarında bulunduğu 15 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı.

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İHA

Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.

Operasyonların adresi bu sefer Çanakkale oldu.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

15 göçmen yakalandı

Ekipler tarafından Ezine ilçesinde iki araç içinde 3’ü erkek, 3’ü kadın, 4’ü erkek çocuk ve 5’i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

2 organizatör gözaltına alındı

Düzenlenen operasyonda kaçak göçmenlere yardım ve yataklık eden 2 organizatör de yakalanarak gözaltına alınırken şahısların araçları yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

2 kişi tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler H.Ş. ve T.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)