Çanakkale'de gün batımını izlerken uçurumdan düştü

Yapılan aramalarda Ümran Önür'ün cansız bedeni uçurumda bulundu.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde talihsiz ölüm yaşandı.

İstanbul'da özel firmada satış danışmanı olarak çalışan 28 yaşındaki endüstri mühendisi Ümran Önür, arkadaşlarıyla turizm merkezi Bozcaada'ya geldi.

Önür, dün akşam üzeri arkadaşları ile gün batımını izlemek için Polente mevkiine gitti.

GÜNEŞİN BATIŞINI İZLERKEN GÖZDEN KAYBOLDU

Burada güneşin batışını izleyen Ümran Önür, bir süre sonra gözden kayboldu. Beraberindeki arkadaşları bir süre Önür'ü aradı, ancak bulamadı.

CANSIZ BEDENİ UÇURUMDA BULUNDU

Ardından durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin geniş çaplı araması sonuca gece saat 01.30 sıralarında Ümran Önür'ün uçurumda cansız bedeni bulundu.

Ümran'ın dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor. Jandarma, Ümran Önür'ün arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Aile ise, kızlarının ölüm haberiyle yıkıldı.



