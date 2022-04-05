Lisede çalışan felsefe öğretmeni, araç kullanırken gözü kararınca yol kenarına uçtu. Kendisinden haber alınamayan öğretmen, 30 saat ardından polis dikkati sayesinde bulundu.

Çanakkale'deki Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Seher Güllüce (49), dün okula gitmedi.

Kent merkezinde oturan ve her gün Bayramiç ilçesine gidip gelen Güllüce’nin İstanbul'da yaşayan ağabeyi, telefonla kendisine ulaşamayınca polise ihbarda bulundu.

Harekete geçen Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Seher Öğretmen'i bulmak için çalışma başlattı.

SON OLARAK BENZİN ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Güllüce’nin, en son dün sabah saat 07.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan 17 ABH 749 plakalı otomobiline yakıt aldığı saptandı.

Polis ekipleri, arama çalışmalarını Seher Öğretmen'in en son telefon sinyalinin alındığı Ezine ilçesi yakınlarında sürdürdü.

Çanakkale'de haber alınamayan öğretmen, hurdaya dönmüş araçta bulundu VİDEO

HURDA ARACIN İÇERİSİNDE BULUNDU

Kaza yapabileceği şüphesiyle kara yolu kenarlarında aranan Seher Güllüce, bugün saat 13.30 sıralarında Ezine ilçesi yakınlarındaki Derbent mevkisinde karayolu kenarındaki ormanda, hurdaya dönen otomobilinde bulundu.

30 SAAT BOYUNCA YARDIM BEKLEDİ

Seher Öğretmen'in yokuş aşağı indikten sonra bariyerlerin bittiği noktadan otomobiliyle ormana uçtuğu, yaralı halde de direksiyonda yaklaşık 30 saat yardım beklediği ortaya çıktı. Bu arada, otomobilin karayolundan görülmediği için kazanın fark edilmediği ifade edildi.

ÖĞRETMEN, POLİS DİKKATİYLE BULUNDU

Kazanın, arama yapan polislerden birinin, bariyerlerin bittiği noktada bir taşın yerinden söküldüğünü fark etmesiyle ortaya çıktığı bildirildi. Durumdan şüphelenip ormana giren ekiplerin, Seher Öğretmen'i bulduğu kaydedildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ezine Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından yaralı halde araçtan çıkarılan Seher Güllüce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

"GÖZLERİM KARARDI, SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Güllüce’nin, otomobiliyle seyrederken bir anda gözlerinin karardığını ve sonrasını hatırlamadığını söylediği ifade edildi.