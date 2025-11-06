Çanakkale'de hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kaza anları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen motosiklet kazasında 38 yaşındaki sürücü Cenk Atsay yaşamını yitirdi.

Olay, 4 Kasım akşamı saat 22.00 sıralarında Celal Nuri İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Cenk Atsay, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirerek düştü.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Atsay, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VALİLİKTEN "KASK" UYARISI

Çanakkale Valiliği, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürücünün kask takmaması nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kask takmamak yalnızca bir kural ihlali değil, hayati bir risktir. Trafiğe çıkarken kask ve koruyucu ekipmanlarımızı mutlaka kullanalım. Unutmayalım; bir anlık ihmal, bir ömürlük pişmanlık olabilir.

Valilik, paylaşımında tüm sürücülere seslenerek, hem kendi canlarını hem de başkalarının hayatını korumaları için trafikte dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.