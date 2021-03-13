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    Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

    Çan ilçesinde iki otomobilin birbiri ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ölen olmazken, 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 09:32
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    Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

    Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bozguç köyü yolu Şuayip tepesi mevkisinde kaza meydana geldi.

    Serkan G. yönetimindeki bir otomobil, Ramazan B.’nin kontrolündeki otomobil çarpıştı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Serkan G.’nin aracında yolcu olarak seyahat eden Ahmet T. kazayı yaralı olarak atlattı.

    Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Araçlarda ağır maddi hasar meydana geldi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı #1

    Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı #2

     

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