Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çan ilçesinde iki otomobilin birbiri ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ölen olmazken, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bozguç köyü yolu Şuayip tepesi mevkisinde kaza meydana geldi.

Serkan G. yönetimindeki bir otomobil, Ramazan B.’nin kontrolündeki otomobil çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Serkan G.’nin aracında yolcu olarak seyahat eden Ahmet T. kazayı yaralı olarak atlattı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Araçlarda ağır maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.