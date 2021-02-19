İnşaat firması görünümündeki ruhsatsız bir kahvehaneye pizzacı kılığında giren polis, pandemi tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan 18 kişiye 40 bin 248 lira ceza kesti.

Çanakkale'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İsmetpaşa Mahallesinde Demircioğlu Caddesi üzerinde inşaat firması görünümünde faaliyet gösteren ruhsatsız kahvehanede büyük çaplı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

PİZZACI KILIĞINDA KUMAR BASKINI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirtilen adreste kumar oynayan şahışların güvenlik kameraları ile yakalanmamak için tedbir aldıklarını tespit edince, sivil bir polis elinde pizza paketiyle sipariş getirmiş gibi zili çalarak kapıyı açtırdı ve içeriye girdi.

Kapının açılmasını fırsat bilen ekipler de baskını gerçekleştirdi.

Çanakkale'de inşaat firması görünümlü kumarhaneye baskın VİDEO

18 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kumarhaneye çevrilen işyerinde kimlikleri tespit edilen 18 kişi suçüstü yakalandı.

Poker masaları kurularak kumarhaneye çevrildiği anlaşılan ikamette yapılan aramada; 6200 TL ve 1142 Amerikan Doları ile 286 adet poker pulu ve 35 deste poker kağıdı ile kumar oyununda kullanılan sair malzemeler ve içeriğinde isim ve para bilgileri tutulduğu belirlenen hesap defterlerine el konuldu.

40 BİN LİRA PARA CEZASI

Yapılan inceleme neticesinde, kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı belirlenen 2 şahıs ile Kıbrıs’tan Kurpiyerlik yapmak üzere getirildiği anlaşılan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Diğer şahıslara ise kumar oynamak ve pandemi tedbirlerine aykırılıktan toplamda 40 bin 248 TL idari para cezası kesildi.





















