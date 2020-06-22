Çanakkale’de işçi taşıyan minibüs savruldu: 13 yaralı

Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 13 işçinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Gedik köyünden aldığı tarım işçilerini ilçe merkezi civarındaki tarlalara götüren Mustafa Küçükler idaresindeki 17 TR 881 plakalı minibüs, Bayramiç Barajı Halil Bey Çiftliği mevkisinde kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.

Kazada; araçta bulunan işçiler Sevcan, Ebru ve Zekiye Demir, İlkay ve Fatma Kostak, Yalçın ve Semiha Atmaca, Ünzile ve Şengül Küçükler, Ayten ve Asım Ramazan Evren ile Elveda Görgülü ve Dilşad Kumral yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan bu kişiler, hastanede ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.