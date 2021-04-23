Çanakkale'de kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çanakkale'de kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de evinin önünde oynayan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Rimas Tel Cıbnıy, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZANIN ARDINDAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Dün akşam saatlerinde evinin önünde oynarken aniden yola çıkan Suriyeli Rimas Tel Cıbnıy'a, kamyonet çarptı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Başından yaralanan 2 yaşındaki Rimas, kaza yerinden geçen otomobil sürücüsü ve ailesi tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Rimas, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Rimas Tel Cıbnıy'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bu sabah şüphe üzerine 1 kişi gözaltına alındı.