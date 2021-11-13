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    Çanakkale'de karı-koca öldürüldü

    Süha Sümer ve Nilgün Akman çifti, evlerine gelen pizzacı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
    • DHA
    • 13.11.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 13:54
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    Çanakkale'de karı-koca öldürüldü

    Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında gece saatlerinde bıçaklanma olayı yaşandı.

    Evlerinde oturan Süha Sümer ve Nilgün Akman Sümer çifti, apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

    POLİSE TESLİM OLDU

    Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y., saat 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

    ÖLÜ BULUNDU

    Turgut Y.’nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.

    Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Nilgün Akman Sümer’in, 1989- 2002 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı ve 22. dönem CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay’ın baldızı olduğu belirtildi.

    Turgut Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

    Çanakkale de karı-koca öldürüldü #1Çanakkale de karı-koca öldürüldü #2

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